صور وفيديو| النائب العام ورئيس محكمة النقض يشهدان فعاليات اليوم الرياضي لأعضاء النيابة

الاتفاق على مليون جنيه.. تفاصيل جلسة الصلح بين إمام عاشور وفرد الأمن

كتب- أحمد أبو النجا:

التقى النائب العام المستشار محمد شوقي، ورئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، أعضاء النيابة العامة، والهيئات القضائية الجدد، في إطار حرص النائب العام لمتابعة برامج التدريب التي يتلقاها أعضاء النيابة العامة على الصعيدين الفني والبدني.

وأكد النائب العام، على الدور الحيوي الذي يلعبه التأهيل البدني في بناء شخصية متكاملة لتحمل المسؤوليات الملقاة على عاتق أعضاء النيابة العامة.

وشارك النائب العام أعضاء النيابة العامة، في التدريبات البدنية مؤكدا أهميتها في تعزيز قدرتهم للقيام بمهام عملهم بكفاءة عالية .