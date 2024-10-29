"مخدرات وسلاح آلي وخرطوش".. الأمن العام يطارد تجار الكيف في 3 محافظات

كتب- علاء عمران:

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملات أمنية لمكافحة الجريمة، مستهدفة حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام في عدد من مديريات الأمن.

شارك قطاع الأمن العام مع الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسيوط، وأسوان، ودمياط، في توجيه حملات أمنية على دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أسفرت الجهود عن ضبط عدد من القضايا والإجراءات القانونية المتنوعة.

مديرية أمن أسيوط

تم ضبط 42 قضية حيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص تضمنت 5 بنادق آلية و21 بندقية خرطوش و27 فرد محلي وعدد من الطلقات المختلفة، بحوزة 42 متهماً، 18 منهم لهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط 6 قضايا اتجار في المواد المخدرة، حيث تم ضبط 4.630 كيلو جرام من مخدر الحشيش وكميات من الهيروين والشابو وعدد من الأقراص المخدرة، بحوزة 7 متهمين، 5 منهم لهم معلومات جنائية، بالإضافة إلى تنفيذ 274 حكم قضائي متنوع.

مديرية أمن أسوان

تم ضبط 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة، حيث تم ضبط 7.3 كيلو جرام من مخدر الحشيش و2 كيلو جرام من مخدر البانجو وكميات من الهيروين والشابو، بحوزة 4 متهمين، 2 منهم لهم معلومات جنائية، بالإضافة إلى ضبط قطعتين من السلاح الناري عبارة عن بندقية آلية وفرد محلي وعدد من الطلقات. كما تم تنفيذ 668 حكم قضائي متنوع.

مديرية أمن دمياط

تم ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية، حيث تم ضبط 7.1 كيلو جرام من مخدر الحشيش و13 كيلو جرام من مخدر البانجو و9.5 كيلو جرام من مخدر الهيدرو وكميات من الهيروين، بالإضافة إلى ضبط 4 قطع سلاح ناري، عبارة عن 4 أفراد محليين وعدد من الطلقات، بحوزة 5 متهمين، 3 منهم لهم معلومات جنائية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتستمر الحملات الأمنية لضبط الخارجين عن القانون.