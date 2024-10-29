زور فلوس لشراء مخدرات.. مزاجنجي المنيا وقع في كمين الداخلية

كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، شخصين في محافظة المنيا، بتهمة تقليد النقود وترويجها بالإضافة إلى استخدام هذه النقود في الاتجار بالمواد المخدرة.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالتعاون مع مديرية أمن المنيا، أن أحد العمال، والذي لديه معلومات جنائية، مقيم في دائرة مركز شرطة المنيا، كان يمارس نشاطاً إجرامياً يتعلق بتقليد النقود وترويجها.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبطه وعثر بحوزته على مبلغ مالي من العملات المحلية المقلدة بالإضافة إلى الأجهزة والأوراق المستخدمة في نشاطه الإجرامي.

كما تم ضبط عامل آخر مقيم في نفس المركز، حيث وجد بحوزته مبلغ مالي من العملات المحلية المقلدة وكمية من مخدر الآيس.

وبمواجهتهما، أقر الأول بنشاطه الإجرامي بينما اعترف الثاني بأنه اشترى العملات المقلدة لاستخدامها في تجارة المواد المخدرة وأقر بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، ويأتي هذه العملية في إطار جهود الوزارة لمكافحة الجريمة بكافة صورها.