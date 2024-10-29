10 صور من افتتاح وزير العدل لمأمورية شهر عقاري توثيق بعين شمس

الاتفاق على مليون جنيه.. تفاصيل جلسة الصلح بين إمام عاشور وفرد الأمن

كتب- أحمد أبو النجا:

افتتح المستشار عدنان فنجري وزير العدل، اليوم الثلاثاء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مأمورية شهر عقاري وفرع توثيق عين شمس، بحضور الدكتور إبراهيم صابر خليل محافظ القاهرة، وعدد من قيادات الوزارات والمحافظة، وأعضاء مجلس النواب.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق تيسيراً على المواطنين وتلبية لاحتياجات وظروف كافة الفئات على مستوى الجمهورية .

وتفقد الحاضرون مقر الشهر العقاري وفرع التوثيق، اللذان يعملان بصورة مميكنة وبنظام الشباك الواحد وفقاً لمنظومة التحول الرقمي.

كما تم عرض مادة فيلمية لشرح وتوضيح ما تم من أعمال في المقر بعد نقله وتطويره، والذي يعكس مدى الاهتمام الذي توليه الدولة لتطوير مقرات الشهر العقاري والتوثيق علي مستوي الجمهورية، وهو ما يؤدي إلي حصول المواطنين علي الخدمات المقدمة بسهولة ويسر.

والتقى وزير العدل ببعض المواطنين واستمع إلى طلباتهم و شكاواهم، ووجه بسرعة حلها،

جدير بالذكر أن مأمورية الشهر تتولى أعمال التسجيل العقاري وفقاً لأحكام القانون رقم (9) لسنة 2022، ويأتي افتتاح ذلك المقر استمراراً للتعاون المثمر والبناء بين وزارات العدل والتخطيط والتنمية المحلية.