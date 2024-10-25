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متروكة ومتهالكة في الشوارع.. رفع 47 سيارة ودراجة نارية بالقاهرة والجيزة

11:45 ص الجمعة 25 أكتوبر 2024

سيارات متروكة ومتهالكة

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كتب- علاء عمران:
عزّزت الإدارة العامة لمرور القاهرة وجودها الميداني في الشوارع والميادين، حيث نشرت خدمات مرورية مكثفة ساهمت في إزالة 47 سيارة ودراجة نارية مهملة من الطرق.

كما كثّفت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها لرصد المخالفات المرورية ورفع المركبات المتروكة والدراجات البخارية المهملة من الشوارع، بالتنسيق مع الأحياء والأجهزة الأمنية وشرطة المرافق وكافة الجهات المعنية.

يأتي هذا التحرك في إطار جهود وزارة الداخلية لتعزيز الانضباط المروري والحفاظ على النظام في المناطق العامة.

سيارات متروكة ومتهالكة المرور خدمات مرورية
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