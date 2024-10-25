المرور تضبط 27 ألف مخالفة مرورية في المحافظات خلال يوم واحد

كتب- علاء عمران:

قادت الإدارة العامة للمرور حملات موسعة لضبط المخالفات في مختلف المحافظات، وأسفرت تلك الجهود خلال يوم واحد عن تحرير 26,874 مخالفة مرورية متنوعة.

وشملت المخالفات 1,747 مخالفة قيادة دون ترخيص، و35 دراجة نارية غير ملتزمة بالقوانين، إضافة إلى 8,222 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و1,442 مخالفة لاستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، بجانب 10 مخالفات تتعلق بالوقوف العشوائي و12 مخالفة لشروط التراخيص.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بينما تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لتعزيز الالتزام بقواعد المرور وتحقيق سلامة الطرق.