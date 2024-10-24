مقتل شاب بطعنة في الصدر بالعمرانية

كتب - محمد شعبان:

قُتل شاب بطعنة نافذة بالصدر والرأس على يد آخر في مشاجرة بمنطقة العمرانية غرب الجيزة.

مأمور قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود قتيل بشارع مجمع المدارس.

الرائد أيمن سكوري رئيس مباحث العمرانية وجه معاونه بالانتقال إلى محل البلاغ، وتبين مقتل أدهم حلمي 19 سنة على يد آخر سدد لها طعنة نافذة بالصدر وجروح بالرأس بسبب خلافات بينهما.

ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبط المتهم والأداة المستخدمة في الجريمة، وأودعت الشرطة الجثة ثلاجة مستشفى أم المصريين العام تحت تصرف النيابة العامة.