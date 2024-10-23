بقيمة 20 مليون جنيه.. الداخلية تضبط قضايا اتجار بالعُملة
11:45 ص الأربعاء 23 أكتوبر 2024
كتب- علاء عمران:
واصلت أجهزة الأمن جهودها؛ لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (20 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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