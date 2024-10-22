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الداخلية تستعيد 9 ملايين جنيه في ضربة قوية لتجار العملة

12:05 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

حملة امنية - ارشيفية

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كتب- علاء عمران:

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتمكنت من ضبط 9 ملايين جنيه من تجار العملة.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 9 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

وزارة الداخلية تجار العملة حملات امنية
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