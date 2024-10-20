قرار قضائي جديد في قضية مقتل "مهندس التجمع" دهسًا على يد سائق لودر

كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة جنايات القاهرة المُنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، تأجيل جلسة محاكمة سائق لودر المتهم بدهس "مهندس التجمع" بجرافة معدة ثقيلة داخل موقع إنشاء، لجلسة 19 نوفمبر لمناقشة اللجنة الثلاثية مع التصريح بإعلانها.

وكان دفاع سائق اللودر، أحمد عاشور، تقدم بطلب تشكيل لجنة خماسية من أساتذة الطب النفسي من جامعات مصر لإعداد تقرير مفصل عن الحالة النفسية للمتهم، ومناقشة أطباء اللجنة الثلاثية القائمين على التقرير السابق لحالة موكله.

وحصل "مصراوي" على نسخة من تقرير اللجنة الثلاثية بمستشفى العباسية، لحالة المتهم "أدهم ف" سائق معدة ثقيلة "لودر"، المتهم بقتل مهندس التجمع.

وجاء في التقرير: أنه بمناظرة لجنة الفحص للمتهم "أدهم ف"، عدة مرات بواسطة أعضاء اللجنة مجتمعين ومنفردين أثناء فترة إيداعه للفحص بوحدة الطب النفسي الشرعي بمستشفى العباسية للصحة النفسية تحت الملاحظة، ومن مراجعة ملف القضية ومراجعة الملف الطبي له متضمناً الملاحظات الطبية وملاحظات التمريض، ومن إجراء الأبحاث النفسية والاجتماعية.

وتابع التقرير، أنه ثبت للجنة الفحص أن المتهم المذكور لا يوجد لديه في الوقت الحالي ولا في وقت الواقعة محل الاتهام ثمة أعراض دالة على وجود اضطراب نفسي أو عقلي ناف للمسئولية الجنائية وهو سليم الإدراك والاختيار والإرادة والحكم على الأمور ومعرفة الخطأ من الصواب.

واستندت اللجنة إلى أنه لم يظهر من فحص الحالة العقلية الحالية للمتهم أي أعراض دالة على وجود أية مظاهر أو أعراض دالة على وجود اضطراب نفسي أو عقلي، لم تظهر الأبحاث النفسية أي دلالة على وجود اضطراب نفسي أو عقلي أو تدهور بالقدرات العقلية.

ولم يُظهر وضع المتهم تحت الملاحظة عن وجود أية مظاهر بالسلوك أو التفكير دالة على وجود اضطراب نفسي أو عقلي، وأن المتهم لا يتعاطى علاج دوائي نفسي أو عصبي أثناء فترة إعداد التقرير.