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روسيا تصبح أول دولة تعترف بحكومة طالبان في أفغانستان

10:30 م الخميس 03 يوليه 2025
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وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء، الخميس، إن موسكو قبلت أوراق اعتماد السفير الأفغاني الجديد؛ لتصبح بذلك أول دولة تعترف بحكومة طالبان.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "نرى أن خطوتنا بالاعتراف الرسمي بحكومة أفغانستان الإسلامية ستعطي زخما للعلاقات بين البلدين في مختلف المجالات".

وأفادت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، برفع العلم الأفغاني فوق سفارة أفغانستان في موسكو.

وفي أبريل الماضي، رفعت المحكمة العليا الروسية حركة طالبان الأفغانية من قائمة المنظمات الإرهابية.

وأعلنت المحكمة العليا، في نهاية مارس الماضي، تلقيها التماسا من مكتب المدعي العام الروسي لرفع الحظر عن حركة طالبان في أفغانستان التي تم تجريمها قبل عقدين باعتبارها منظمة إرهابية.

وقالت المحكمة في بيان إنها سوف تعقد جلسة استماع للنظر في الالتماس الذي سلمه المدعي العام إيجور كراسنوف، وكانت روسيا قد صادقت العام الماضي على قانون يقضي بأن القضاء هو المنوط بتجميد قرارات اعتبار منظمة ما بأنها "إرهابية".

وأدرجت حركة طالبان على قائمة المنظمات الإرهابية في روسيا عام 2003، ويعاقب القانون الروسي على أي اتصال مع مثل هذه المنظمات.

وفي الوقت ذاته، شاركت وفود من طالبان في العديد من المنتديات التي استضافتها موسكو، وقد رفض مسؤولون روس الرد على تساؤلات بشأن هذا التناقض، مع التأكيد على ضرورة الانخراط مع طالبان للمساعدة في تحقيق الاستقرار في أفغانستان.

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