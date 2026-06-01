أسعار 6 عملات عربية تنخفض خلال تعاملات اليوم الاثنين

كتب : آية محمد

11:32 ص 01/06/2026 تعديل في 11:55 ص

انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين 1-6-2026، مقارنة بمستواها الاثنين الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

لماذا انخفضت أسعار العملات اليوم؟

انخفضت أسعار العملات اليوم بعد تراجع سعر الدولار مدفوعًا بدخول مستثمرين أجانب من أدوات الدين المصرية "أذون الخزانة المحلية".

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.85 جنيه للشراء، و13.92 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 14.18 جنيه للشراء، و14.22 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 136.11 جنيه للشراء، و138.54 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 13.23 جنيه للشراء، و14.33 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردني: 72.69 جنيه للشراء، بتراجع 8 قروش، و73.78 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.

سعر الدينار الكويتي: 165.13 جنيه للشراء، بتراجع 19 قرشًا، و170.35 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشًا.

