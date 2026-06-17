الرئيسية أخبار مصراوى TV ترامب: علاقتنا مع مصر قوية وتحظى بدعم متبادل منذ اليوم الأول كتب : مصراوي 05:44 م 17/06/2026 تابعنا على لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا ترامب أخبار ذات صلة ترامب: العمليات استهدفت القوات البحرية والجوية والبرية الإيرانية أخبار ترامب يطلب من فيفا المشاركة في تتويج بطل المونديال.. ماذا حدث؟ أخبار ليست مجرد حفلة.. ماذا وراء احتفال ترامب تحت "المخلب العملاق" في ذكرى ميلاده؟ أخبار من ناروتو إلى بيكاتشو.. ترامب يشعل جدلا في اليابان بسبب شخصيات الأنمي الشهيرة… أخبار