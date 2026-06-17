إعلان

ترامب: علاقتنا مع مصر قوية وتحظى بدعم متبادل منذ اليوم الأول

كتب : مصراوي

05:44 م 17/06/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وزير الرياضة يعلق على حل أزمة أرض الزمالك
رياضة محلية

وزير الرياضة يعلق على حل أزمة أرض الزمالك

السيسي ونظيره البرازيلي يؤكدان تعزيز الشراكة وزيادة التبادل التجاري
أخبار مصر

السيسي ونظيره البرازيلي يؤكدان تعزيز الشراكة وزيادة التبادل التجاري
"صفعوا محاميًا وزوج فنانة يفجر مفاجأة".. ننفرد بتحقيقات النيابة مع نخنوخ
حوادث وقضايا

"صفعوا محاميًا وزوج فنانة يفجر مفاجأة".. ننفرد بتحقيقات النيابة مع نخنوخ
السيناريو المستبعد.. ماذا لو خفّض الفيدرالي الأمريكي الفائدة اليوم؟
أخبار البنوك

السيناريو المستبعد.. ماذا لو خفّض الفيدرالي الأمريكي الفائدة اليوم؟
قرار قضائي بشأن مستريح السيارات في اتهامه بغسل الأموال
حوادث وقضايا

قرار قضائي بشأن مستريح السيارات في اتهامه بغسل الأموال

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

العراق

العراق

1 4

01:00

النرويج

النرويج

كأس العالم

النمسا

النمسا

3 1

07:00

الأردن

الأردن

كأس العالم

الأرجنتين

الأرجنتين

3 0

04:00

الجزائر

الجزائر

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

"صفعوا محاميًا وزوج فنانة يفجر مفاجأة".. ننفرد بتحقيقات النيابة مع نخنوخ وعصابته بواقعة التجمع
رسميا.. قرار عاجل من الشباب والرياضة بشأن أرض الزمالك
تدفقات الأموال الساخنة للأجانب تسجل صافي دخول بنحو 3.9 مليار دولار في أسبوع