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ترامب: العمليات استهدفت القوات البحرية والجوية والبرية الإيرانية

كتب : مصراوي

05:40 م 17/06/2026

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ترامب

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