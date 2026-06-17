الرئيسية أخبار مصراوى TV الرئيس السيسي: نثمّن جهود ترامب لإحلال السلام في الشرق الأوسط كتب : مصراوي 05:42 م 17/06/2026 تابعنا على لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا الرئيس السيسي أخبار ذات صلة رسائل مهمة من الرئيس السيسي للمصريين خلال افتتاح مشروع الدلتا الجديدة أخبار الرئيس السيسي: نجحنا في معالجة مياه كانت تضيع في البحر المتوسط واستخدمناها أخبار الرئيس السيسي: 2 مليون فرصة عمل في مشروع الدلتا الجديدة أخبار الرئيس السيسي نضع ضوابط للمستثمرين بتحديد نوعية المحاصيل المستهدفة لضمان أخبار