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الرئيس السيسي: نثمّن جهود ترامب لإحلال السلام في الشرق الأوسط

كتب : مصراوي

05:42 م 17/06/2026

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الرئيس السيسي

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