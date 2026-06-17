أعلنت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية أنه سيتم صرف 1.6 مليار يورو لمصر هذا الشهر لدعم برنامج الإصلاح في مصر.

وأشارت في تدوينه لها على إكس إلى أن بجانب ذلك سيتم حشد استثماراتٍ بقيمة 8 مليارات يورو.

جاء ذلك خلال اجتماعها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى (G7) المنعقدة في فرنسا.

وأضافت رئيسة المفوضية أن مصر تعد شريك محوري ومستقر لأوروبا في منطقة مضطربة ونعمل على تنفيذ شراكتنا لعام 2024 بسرعة فائقة.

وأوضحت رئيسة المفوضية أن جهودهم الدبلوماسية في الشرق الأوسط تدعم التنفيذ السريع من جميع الأطراف للاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

وتأمل أن نشهد تقدّماً ملموساً في غزة في مجال التعافي وإعادة الإعمار.