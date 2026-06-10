ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 10-6-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 59.71 جنيه للشراء، و59.95 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء للشراء والبيع.

بنك مصر: 59.71 جنيه للشراء، بزيادة 12 قرشًا، و59.95 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا.

بنك القاهرة: 59.7 جنيه للشراء، بزيادة 11 قرشًا، و59.93 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش.

بنك الإسكندرية: 59.74 جنيه للشراء، بزيادة 17 قرشًا، و59.98 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 59.74 جنيه للشراء، بزيادة 17 قرشًا، و59.96 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشًا.