سعر الدولار يقفز بشكل مفاجئ مقابل الجنيه في منتصف تعاملات اليوم.. لماذا؟ (مُحدث)

كتب : آية محمد

10:40 ص 05/05/2026 تعديل في 11:23 ص

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 24 و32 قرشًا، في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 5-5-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا ارتفع سعر الدولار اليوم؟

ارتفع سعر الدولار اليوم مدفوعًا بخروج مستثمرين أجانب من أدوات الدين المصرية "أذون الخزانة المحلية"، ما أدى إلى تراجع المعروض من العملة الأجنبية وزيادة الضغوط على الجنيه.

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

53.75 جنيه للشراء، و53.85 جنيه للبيع، بزيادة 27 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر:

53.79 جنيه للشراء، و53.89 جنيه للبيع، بزيادة 31 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

53.75 جنيه للشراء، و53.85 جنيه للبيع، بزيادة 27 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية:

53.72 جنيه للشراء، و53.82 جنيه للبيع، بزيادة 24 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

53.8 جنيه للشراء، و53.9 جنيه للبيع، بزيادة 32 قرشًا للشراء والبيع.

