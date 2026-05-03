إعلان

البنك المركزي يقلل العمر الافتراضي لـ 10 جنيهات البلاستيكية إلى عامين بسبب سوء التداول

كتب : منال المصري

04:09 م 03/05/2026

10 جنيهات البلاستيكية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال مصدر مسؤول لمصراوي، إن البنك المركزي المصري قلل العمر الافتراضي لسحب الـ 10 جنيهات البلاستيكية لإعادة إصدارها من 3 و5 سنوات إلى سنتين بسبب سوء التداول.

لماذا قصر المركزي عمر الـ 10 جنيهات البلاستيكية؟

وبحسب المسؤول فإن المادة المصنع منها الـ 10 جنيهات البلاستيكية "بوليمر" تتوافق مع مواصفات مادة الجنيه الإسترليني الصادرة من بنك إنجلترا في الألوان والخامة التي تعد أقوى مادة موجودة.

في 2022 طرح البنك المركزي المصري أول عملة ورقة نقدية فئة 10 جنيهات مصنوعة من مادة "بوليمر" المعروف باسم البلاستيكية وتم طبعاتها بدار الطباعة الجديدة في العاصمة الإدارية.

وفي محاولة للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء تدهور حالة فئة الـ10 جنيهات البلاستيكية، كشف المصدر أن البنك المركزي المصري قام بإرسال عينات من هذه العملات إلى معامل متخصصة في كلٍ من إنجلترا وكندا لإخضاعها للفحوصات.

وقد أظهرت نتائج التحليل عدم وجود أي خلل في الخامة أو عيوب في عملية التصنيع، مؤكدة التزامها الكامل بالمعايير الدولية.

وأوضح أن الـ 10 جنيهات الورقية يتم إصدارها حتى الآن لوجود مكان لا يتعامل إلا من الورقة ولكن بكميات أقل بكثير من البلاستيكية.

في 2023 أصدر البنك المركزي فئة 20 جنيها بلاستيكية بهدف التوسع في إنتاج عملات من مادة صديقة البيئة وتقليل التكلفة.

وأكد المصدر على عدم وجود أي اتجاه لطرح فئات جديدة بلاستيكية باستثناء الـ 10 و20 جنيها القائمين حاليين.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

10 جنيهات البلاستيكية البنك المركزي الجنيه الإسترليني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل ينتقل محمد صلاح لـ فنربخشة التركي؟.. تقارير تحسم الجدل
رياضة عربية وعالمية

هل ينتقل محمد صلاح لـ فنربخشة التركي؟.. تقارير تحسم الجدل
قرار قضائي بشأن عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في اتهامه بسب جماهير الأهلي
حوادث وقضايا

قرار قضائي بشأن عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في اتهامه بسب جماهير الأهلي
استشهاد مصري إثر غارة إسرائيلية بجنوب لبنان
شئون عربية و دولية

استشهاد مصري إثر غارة إسرائيلية بجنوب لبنان
ظهور جديد لمحمد صلاح في الجيم (صورة)
رياضة محلية

ظهور جديد لمحمد صلاح في الجيم (صورة)
متزوج من اثنتين وحلف بالطلاق دون تحديد الزوجة.. عالم أزهري يوضح الحكم
أخبار

متزوج من اثنتين وحلف بالطلاق دون تحديد الزوجة.. عالم أزهري يوضح الحكم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وفاة الفنان هاني شاكر
قرار عاجل من "الأعلى للإعلام" بشأن ضياء العوضي: منع نشر وتداول فيديوهاته
التعليم تصدر تعليمات جديدة للامتحانات.. 3 نماذج والتزام كامل بالكتاب المدرسي
السيسي يوجه بتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة
رابطة الأندية تحدد 20 مايو موعدًا لإقامة الجولة الأخيرة في الدوري
تفاصيل ضبط محامي ضياء العوضي في القاهرة الجديدة