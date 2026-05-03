قال مصدر مسؤول لمصراوي، إن البنك المركزي المصري قلل العمر الافتراضي لسحب الـ 10 جنيهات البلاستيكية لإعادة إصدارها من 3 و5 سنوات إلى سنتين بسبب سوء التداول.

لماذا قصر المركزي عمر الـ 10 جنيهات البلاستيكية؟

وبحسب المسؤول فإن المادة المصنع منها الـ 10 جنيهات البلاستيكية "بوليمر" تتوافق مع مواصفات مادة الجنيه الإسترليني الصادرة من بنك إنجلترا في الألوان والخامة التي تعد أقوى مادة موجودة.

في 2022 طرح البنك المركزي المصري أول عملة ورقة نقدية فئة 10 جنيهات مصنوعة من مادة "بوليمر" المعروف باسم البلاستيكية وتم طبعاتها بدار الطباعة الجديدة في العاصمة الإدارية.

وفي محاولة للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء تدهور حالة فئة الـ10 جنيهات البلاستيكية، كشف المصدر أن البنك المركزي المصري قام بإرسال عينات من هذه العملات إلى معامل متخصصة في كلٍ من إنجلترا وكندا لإخضاعها للفحوصات.

وقد أظهرت نتائج التحليل عدم وجود أي خلل في الخامة أو عيوب في عملية التصنيع، مؤكدة التزامها الكامل بالمعايير الدولية.

وأوضح أن الـ 10 جنيهات الورقية يتم إصدارها حتى الآن لوجود مكان لا يتعامل إلا من الورقة ولكن بكميات أقل بكثير من البلاستيكية.

في 2023 أصدر البنك المركزي فئة 20 جنيها بلاستيكية بهدف التوسع في إنتاج عملات من مادة صديقة البيئة وتقليل التكلفة.

وأكد المصدر على عدم وجود أي اتجاه لطرح فئات جديدة بلاستيكية باستثناء الـ 10 و20 جنيها القائمين حاليين.