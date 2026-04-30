بزيادة 28%.. تحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى 29.4 مليار دولار في 8 أشهر

كتب : منال المصري

03:03 م 30/04/2026

قفزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أول 8 أشهر من العام المالي الجاري الفترة (يوليو إلى فبراير) 28% إلى نحو 29.4 مليار دولار مقابل نحو 23 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وعلى المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال شهر فبراير 2026 بمعدل 25.7% إلى نحو 3.8 مليار دولار مقابل نحو 3 مليارات دولار خلال شهر فبراير 2025.

كانت تحويلات المصريين العاملين بالخارج عادت للتدفق مجددا للبنوك والصرافات بعد تحرير سعر الصرف في مارس 2024.

