قفزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أول 8 أشهر من العام المالي الجاري الفترة (يوليو إلى فبراير) 28% إلى نحو 29.4 مليار دولار مقابل نحو 23 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

تحويلات المصريين تقفز على أساس شهري

وعلى المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال شهر فبراير 2026 بمعدل 25.7% إلى نحو 3.8 مليار دولار مقابل نحو 3 مليارات دولار خلال شهر فبراير 2025.

كانت تحويلات المصريين العاملين بالخارج عادت للتدفق مجددا للبنوك والصرافات بعد تحرير سعر الصرف في مارس 2024.