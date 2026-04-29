ارتفاع سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

01:20 م 29/04/2026

ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 29-4-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 61.89 جنيه للشراء، بزيادة 35 قرشًا، و62.15 جنيه للبيع، بزيادة 29 قرشًا.

بنك مصر: 61.9 جنيه للشراء، بزيادة 36 قرشًا، و62.16 جنيه للبيع، بزيادة 30 قرشًا.

بنك القاهرة: 61.88 جنيه للشراء، بزيادة 35 قرشًا، و62.13 جنيه للبيع، بزيادة 28 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 61.9 جنيه للشراء، بزيادة 36 قرشًا، و62.16 جنيه للبيع، بزيادة 30 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 61.91 جنيه للشراء، بزيادة 38 قرشًا، و62.18 جنيه للبيع، بزيادة 31 قرشًا.

