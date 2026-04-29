"فوري" تتيح سداد أقساط قروض بنك مصر لحظيا عبر شبكتها

كتب : آية محمد

01:31 م 29/04/2026

شركة فوري

أعلنت شركة فوري، الشركة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية في مصر، عن إطلاق خدمة جديدة تتيح لعملاء بنك مصر السداد اللحظي للأقساط الشهرية للقروض بمختلف أنواعها بسهولة عبر جميع منافذ شبكة فوري وفروع فوري بلس المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، بما يوفر للعملاء تجربة دفع أكثر سهولة ومرونة.

وبحسب بيان الشركة اليوم، تتم عملية السداد من خلال اختيار كود الخدمة BTC 4210 – سداد قروض ومرابحات بنك مصر، ثم إدخال رقم الحساب، ليتم بعدها إرسال رمز تحقق لمرة واحدة "OTP" إلى رقم الهاتف المسجل لدى البنك.

ويقوم التاجر بإدخال قيمة المبلغ ورمز التحقق لإتمام المعاملة، لتتم معالجة العملية وتسويتها فورًا في حساب العميل البنكي.

وتتيح الخدمة للعملاء سداد أقساط القروض دون الحاجة إلى استخدام بطاقة بنكية، حيث يتم إيداع قيمة المعاملة بشكل فوري في حساب العميل بمجرد إتمام عملية الدفع.

وتعد هذه الخدمة الأولى من نوعها التي تطلقها فوري بالتعاون مع بنك في السوق المصري.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

بنك مصر فوري التكنولوجيا المالية

فيديو قد يعجبك



محامي مزارع الزنكلون: سرقوا القمح باستخدام الكمبون.. والمحصول لسه مارجعش
أخبار المحافظات

محامي مزارع الزنكلون: سرقوا القمح باستخدام الكمبون.. والمحصول لسه مارجعش
تحذير فرنسي: لبنان على حافة حرب أهلية رغم الهدنة مع إسرائيل
شئون عربية و دولية

تحذير فرنسي: لبنان على حافة حرب أهلية رغم الهدنة مع إسرائيل
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 29-4: نجاح وترقية لهذا البرج.. وتحذير لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 29-4: نجاح وترقية لهذا البرج.. وتحذير لهؤلاء
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات الأربعاء
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات الأربعاء
"سيارات أكل العيش".. أسعار ميكروباص كينج لونج موديل 2026 في مصر
أخبار السيارات

"سيارات أكل العيش".. أسعار ميكروباص كينج لونج موديل 2026 في مصر

أخبار

المزيد

بينهم 17 طالبًا.. تفاصيل إصابة 20 شخصًا في حادث تصادم بين أتوبيس مدرسة ونقل بكرداسة
موجة حارة تضرب البلاد حتى السبت.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد التحسن
الدولار يقفز إلى 53 جنيها
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"