"فوري" تتيح سداد أقساط قروض بنك مصر لحظيا عبر شبكتها

أعلنت شركة فوري، الشركة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية في مصر، عن إطلاق خدمة جديدة تتيح لعملاء بنك مصر السداد اللحظي للأقساط الشهرية للقروض بمختلف أنواعها بسهولة عبر جميع منافذ شبكة فوري وفروع فوري بلس المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، بما يوفر للعملاء تجربة دفع أكثر سهولة ومرونة.

وبحسب بيان الشركة اليوم، تتم عملية السداد من خلال اختيار كود الخدمة BTC 4210 – سداد قروض ومرابحات بنك مصر، ثم إدخال رقم الحساب، ليتم بعدها إرسال رمز تحقق لمرة واحدة "OTP" إلى رقم الهاتف المسجل لدى البنك.

ويقوم التاجر بإدخال قيمة المبلغ ورمز التحقق لإتمام المعاملة، لتتم معالجة العملية وتسويتها فورًا في حساب العميل البنكي.

وتتيح الخدمة للعملاء سداد أقساط القروض دون الحاجة إلى استخدام بطاقة بنكية، حيث يتم إيداع قيمة المعاملة بشكل فوري في حساب العميل بمجرد إتمام عملية الدفع.

وتعد هذه الخدمة الأولى من نوعها التي تطلقها فوري بالتعاون مع بنك في السوق المصري.