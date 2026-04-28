اتفاقية بين مؤسسة ساويرس والبنك التجاري الدولي وإبراهيم بدران الخيرية

أعلنت "مؤسسة ساويرس" توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع "مؤسسة البنك التجاري الدولي مصر (CIB)"، بصفتها الشريك الاستراتيجي لمبادرة "دار وسلامة"، وبالتعاون مع "مؤسسة إبراهيم أحمد بدران للأعمال الخيرية".

وتهدف هذه الشراكة، وفقا لبيان البنك اليوم، إلى إرساء منظومة رعاية صحية متكاملة للأطفال في المناطق الأكثر احتياجاً بمحافظة سوهاج، بما يتماشى مع الرؤية الشاملة للمبادرة في تحقيق تنمية ريفية مستدامة.

ويجسد هذا التعاون نموذجاً لـ "التكامل التنموي" بين المؤسسات الكبرى لسد الفجوات الصحية في صعيد مصر، دعماً لجهود الدولة في تحسين جودة حياة المواطن ضمن رؤية مصر 2030.

وتركز الاتفاقية على تقديم خدمات طبية تخصصية وعلاجية ضمن نطاق مبادرة "دار وسلامة"، التي أطلقتها مؤسسة ساويرس كأداة لتطوير البيئة السكنية والاجتماعية الشاملة للأسر المستهدفة.

وتستهدف المبادرة تعظيم الأثر الصحي من خلال تقديم خدمات طبية مجانية لأكثر من 21 ألف طفلا على مدار عام، تشمل قوافل طبية متخصصة وعيادات ثابتة تضمن استدامة الخدمة.

كما يمتد التدخل ليشمل إجراء 236 عملية جراحية وتقديم فحوصات دقيقة في تخصصات التغذية والرمد والعظام، إلى جانب تنفيذ 5 آلاف نشاط توعوي لترسيخ ثقافة الوقاية والارتقاء بالوعي الصحي المجتمعي.

ويرتكز هذا التحالف على مبدأ "تضافر الخبرات"؛ حيث تساهم مؤسسة البنك التجاري الدولي (CIB) بالتمويل الاستراتيجي في إطار دورها كمستثمر مسؤول، بينما تتولى مؤسسة إبراهيم أحمد بدران التنفيذ الميداني عبر كوادرها الطبية المتخصصة.

في حين تضطلع مؤسسة ساويرس بضمان اتساق المبادرة مع معايير الاستدامة والأثر التنموي المنشود وربط ذلك بمبادرة دار وسلامة.

وأكدت ليلى حسني، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس: "يمثل هذا المشروع امتدادًا لمسيرة مؤسسة ساويرس التي تمتد لأكثر من ربع قرن في العمل التنموي. نحن نؤمن بأن التدخلات الصحية المستدامة هي الركيزة الأساسية لبناء مجتمعات قوية، ومن خلال مبادرة 'دار وسلامة' وبالتعاون مع شركائنا، لا نكتفي بتطوير المسكن فقط، بل نستثمر في صحة الجيل القادم لضمان أثر تنموي طويل الأمد في صعيد مصر."

وأضافت "هذا النوع من الشراكات يتيح لنا العمل بشكل أعمق وأكثر استهدافًا، من خلال توظيف الموارد والخبرات بصورة تكاملية تضمن الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا بكفاءة أعلى. ونحرص من خلال هذا النهج على بناء تدخلات قابلة للتطوير، يمكن تعميمها وتوسيع نطاقها بما يعزز من استدامة الأثر ويزيد من فعاليته."

أكد شريف السعيد، مدير مؤسسة البنك التجاري الدولي مصر (CIB): "بصفتنا الشريك الاستراتيجي لمبادرة 'دار وسلامة'، نعتز بتوسيع نطاق تعاوننا ليشمل الجانب الصحي للأطفال، وهو ما يأتي في قلب استراتيجية مؤسسة البنك التجاري الدولي لتمكين الفئات الأكثر احتياجاً".

وأضاف أن "دعمنا لهذا المشروع يعكس التزامنا كمؤسسة وطنية مسؤولة بالمساهمة في بناء نظام صحي متكامل وشامل يضمن وصول الخدمات الطبية عالية الجودة إلى كل طفل في مصر، خاصة في المناطق النائية."

وأشارت علا اسماعيل، رئيس مجلس أمناء مؤسسة إبراهيم أحمد بدران للأعمال الخيرية: "يسعدنا أن نكون الذراع التنفيذي الطبي لهذا التحالف القوي، حيث نسخر كافة كوادرنا الطبية المتخصصة وأحدث التجهيزات لضمان تقديم رعاية صحية تليق بأطفالنا في سوهاج. هدفنا ليس فقط العلاج، بل خلق وعي صحي مستدام يحمي الأطفال وأسرهم في المستقبل."

يُذكر أن مبادرة "دار وسلامة" قد أطلقتها مؤسسة ساويرس في عام 2024، لتوفير مساكن آمنة وتحسين البيئة المعيشية في قرية "أولاد يحيى" بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج.

ويأتي انضمام مؤسسة البنك التجاري الدولي كشريك استراتيجي، ومؤسسة إبراهيم بدران كشريك طبي، ليعزز من قدرة المبادرة على تقديم نموذج تنموي شامل يجمع بين السكن اللائق، والرعاية الصحية، والتمكين المجتمعي.

ويعد هذا التعاون ترجمة عملية لمفهوم 'الاستثمار المسؤول المشترك'؛ حيث يجمع بين الثقل التنموي، والتمويل المستدام، والخبرة الميدانية المتخصصة. ويهدف هذا النهج التشاركي إلى توحيد المعايير ورفع كفاءة التدخلات التنموية بمحافظة سوهاج، بما يضمن تحقيق أقصى أثر مجتمعي ممكن ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة."