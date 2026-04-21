العضو المنتدب لـ"أيباج": نستقبل 2.4 مليار دولار سنويًا تحويلات من المصريين بالخارج

كتب : منال المصري

12:36 م 21/04/2026

عبد الله السادة العضو المنتدب لشركة أيباج

كشف عبد الله السادة العضو المنتدب لشركة أيباج وكيل ويسترن يونيون لتحويل الأمول بمصر تحقيق ما يزيد عن 4 ملايين معاملة سنويا بقيمة تصل إلى نحو 2.4 مليار دولار تدخل الاقتصاد المصري.

وأوضح اليوم في مؤتمر صحفي خلال إطلاق تطبيق "rimmit" أن هذه التحويلات تتم عبر فروعهم أو من خلال شبكة البنوك الشريكة في رأس مال الشركة المتمثلة في الأهلي ومصر والقاهرة المساهمين بنسبة 40% من إجمالي رأس مال الشركة.

أكثر من مليون عميل تخدمهم أيباج

وأكد السادة أن أيباج تخدم سنويًا أكثر من مليون عميل من المصريين العاملين بالخارج والأجانب، إلى جانب عائلاتهم داخل مصر، حيث نجحوا في بناء علاقة قائمة على الثقة والرضا، مما جعلهم الشريك المفضل لهم، وأحد أبرز اللاعبين في سوق التحويلات المالية.

وأوضح أن هذه الأرقام لا تمثل مجرد إحصائيات، بل تعكس شريان حياة حقيقي لملايين المصريين، وتؤكد الدور الحيوي لقطاع التحويلات في دعم الاقتصاد الوطني.

فروع أيباج من الدلتا للصعيد

وأشار السادة إلى أن نطاق عملهم يغطي مختلف أنحاء المجتمع المصري بعدد 167 فرعا من الدلتا إلى الصعيد، وذلك من خلال فروعهم المستقلة وشبكة خدماتهم المنتشرة، بالإضافة إلى تواجدهم داخل فروع البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة.

مصر تستحوذ في المركز السابع في التحويلات

وأشار السادة إلى أنه لا يمكن إغفال أن مصر تحتل مركزًا متقدمًا عالميًا كواحدة من أكبر الدول استقبالًا للتحويلات حيث تأتي في المركز السابع على مستوى تحويلاتهم بالمنطقة، وهو ما يعكس أهمية هذا القطاع وتأثيره المباشر على التنمية الاقتصادية.

وأكد السادة إلى أنه منذ اليوم الأول، التزمت أيباج بتطبيق أعلى المعايير العالمية، من خلال الامتثال الكامل لتعليمات البنك المركزي المصري، والالتزام الصارم بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تطوير حلول متقدمة للتعرف على هوية العملاء، بما يضمن نزاهة المعاملات وجودة الخدمات المقدمة.

وأوضح أن أيباج نجحت في تحقيق نسب إنجاز متميزة في الاستثمار وصلت إلى 96.9%، من خلال أنظمة تشغيل متطورة وخدمات رقمية حديثة، تسهم في تقديم تجربة أكثر سرعة وموثوقية لعملائنا.

وأشار السادة إلى استمرار التعاون الوثيق والمستمر مع البنك المركزي المصري والمؤسسات الدولية أثرٌ بالغ في تحقيق هذا النجاح، الذي لم ينعكس فقط في أرقامنا ومعدلات نموّنا، بل تجلّى بشكل أوضح في ثقة عملائنا التي نعتز بها على مدار السنوات.

وتعمل أيباج منذ ثلاثين عامًا وخلال هذه الرحلة، تفتح صفحة جديدة بهوية واسم جديد، تنطلق من خلالها نحو مرحلة تعيد فيها تعريف تجربة العملاء، بما يواكب تطلعات الأجيال القادمة.

وأكد السادة على الاستمرار، والالتزام الراسخ لخدمة عملائهم، لدعم المجتمع المصري، وتقديم أعلى مستويات الجودة في خدماتهم.

اقتصاد

بعد تقلبات هرمز.. إلى أين تتجه أسعار النفط في المدى القريب؟
أخبار العقارات

الأسعار تبدأ من 11.5 مليونا.. إقبال كبير على شقق"ذا سباين"- صور
أخبار مصر

غرامة مليون جنيه.. ننشر نص تعديلات قانون حماية الملكية الفكرية الجديد

شئون عربية و دولية

القبض على مصري بتهمة قتل إيطالي طعنًا في مدينة بافيا
اقتصاد

ذهب أم دولار أم شهادات بنكية.. كيف تحمي مدخراتك مع تسارع التضخم؟ خبراء

