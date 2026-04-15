انخفض في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الأربعاء
كتب : آية محمد
انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 46 و51 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 15-4-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
لماذا هبط سعر الدولار اليوم؟
هبط سعر الدولار اليوم بدعم دخول مستثمرين أجانب لشراء أدوات دين مصرية " أذون خزانة محلية" مما أدى إلى زيادة عرض العملة وتقليل الضغط على الدولار.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري:
51.97 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع، بتراجع 50 قرشًا للشراء والبيع.
بنك مصر:
51.97 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع، بتراجع 50 قرشًا للشراء والبيع.
بنك القاهرة:
51.97 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع، بتراجع 50 قرشًا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية:
51.95 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع، بتراجع 50 قرشًا للشراء والبيع.
بنك قناة السويس:
51.97 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع، بتراجع 50 قرشًا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي Cib:
51.95 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع، بتراجع 50 قرشًا للشراء والبيع.
بنك البركة:
51.92 جنيه للشراء، و52.02 جنيه للبيع، بتراجع 51 قرشًا للشراء والبيع.
كريدي أجريكول:
51.9 جنيه للشراء، و52 جنيهًا للبيع، بتراجع 46 قرشًا للشراء والبيع.
بنك قطر الوطني:
51.94 جنيه للشراء، و52.04 جنيه للبيع، بتراجع 50 قرشًا للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي:
51.97 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع، بتراجع 48 قرشًا للشراء والبيع.