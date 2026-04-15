انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 46 و51 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 15-4-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا هبط سعر الدولار اليوم؟

هبط سعر الدولار اليوم بدعم دخول مستثمرين أجانب لشراء أدوات دين مصرية " أذون خزانة محلية" مما أدى إلى زيادة عرض العملة وتقليل الضغط على الدولار.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

51.97 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع، بتراجع 50 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر:

51.97 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع، بتراجع 50 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

51.97 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع، بتراجع 50 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية:

51.95 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع، بتراجع 50 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس:

51.97 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع، بتراجع 50 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

51.95 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع، بتراجع 50 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة:

51.92 جنيه للشراء، و52.02 جنيه للبيع، بتراجع 51 قرشًا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول:

51.9 جنيه للشراء، و52 جنيهًا للبيع، بتراجع 46 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني:

51.94 جنيه للشراء، و52.04 جنيه للبيع، بتراجع 50 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

51.97 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع، بتراجع 48 قرشًا للشراء والبيع.