هبط سعر الدولار مقابل الجنيه بقيمة تتراوح بين 32 و47 قرشًا، خلال التعاملات الصباحية الأولي اليوم الأربعاء 15-4-2026، مقارنة ببداية التعاملات، بحسب آخر تحديث لأسعار الصرف المنشورة على مواقع 4 بنوك كبرى.

لماذا انخفض سعر الدولار اليوم؟

انخفض سعر الدولار اليوم بدعم دخول مستثمرين أجانب لشراء أدوات دين مصرية " أذون خزانة محلية" مما أدى إلى زيادة عرض العملة وتقليل الضغط على الدولار وسط تفاؤل الأسواق بقرب انتهاء الحرب على إيران.

سعر الدولار مقابل الجنيه خلال التعاملات الصباحية الأولي اليوم في 4 بنوك

البنك الأهلي المصري:

52.13 جنيه للشراء، و52.23 جنيه للبيع، بتراجع 34 قرشًا للشراء والبيع.



بنك القاهرة:

52 جنيهًا للشراء، و52.1 جنيه للبيع، بتراجع 47 قرشًا للشراء والبيع.



بنك الإسكندرية:

52.15 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع، بتراجع 32 قرشًا للشراء والبيع.



البنك التجاري الدولي Cib:

52 جنيهًا للشراء، و52.1 جنيه للبيع، بتراجع 47 قرشًا للشراء والبيع.