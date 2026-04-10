لقي شاب مصرعه متأثرًا بإصابته، إثر اصطدام قطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديد بقرية الناصرية التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، حيث جرى نقله إلى المستشفى إلا أنه توفي فور وصوله.

بلاغ وانتقال الأجهزة الأمنية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا يفيد بوقوع حادث اصطدام قطار بأحد الأشخاص أثناء عبوره شريط السكة الحديد بنطاق قرية الناصرية، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث.

الفحص وكشف ملابسات الواقعة

وبالفحص تبين أن القطار رقم 1203 المتجه إلى الإسكندرية صدم شابًا أثناء عبوره السكة الحديد، ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة، وتم نقله إلى مستشفى قها التخصصي في محاولة لإنقاذه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله.

هوية المتوفى والإجراءات القانونية

وتبين أن المتوفى يُدعى "محمود ي. ش"، 22 عامًا، ومقيم بقرية الناصرية بدائرة مركز طوخ، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث صرحت بدفن الجثمان عقب مناظرة الطب الشرعي.