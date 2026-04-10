"كان بيعدي المزلقان".. مصرع شاب دهسًا أسفل عجلات القطار بالقليوبية

كتب : أسامة علاء الدين

06:46 م 10/04/2026

مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبوره

لقي شاب مصرعه متأثرًا بإصابته، إثر اصطدام قطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديد بقرية الناصرية التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، حيث جرى نقله إلى المستشفى إلا أنه توفي فور وصوله.

بلاغ وانتقال الأجهزة الأمنية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا يفيد بوقوع حادث اصطدام قطار بأحد الأشخاص أثناء عبوره شريط السكة الحديد بنطاق قرية الناصرية، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث.

الفحص وكشف ملابسات الواقعة

وبالفحص تبين أن القطار رقم 1203 المتجه إلى الإسكندرية صدم شابًا أثناء عبوره السكة الحديد، ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة، وتم نقله إلى مستشفى قها التخصصي في محاولة لإنقاذه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله.

هوية المتوفى والإجراءات القانونية

وتبين أن المتوفى يُدعى "محمود ي. ش"، 22 عامًا، ومقيم بقرية الناصرية بدائرة مركز طوخ، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث صرحت بدفن الجثمان عقب مناظرة الطب الشرعي.

حادث قطار مصرع شاب طوخ القليوبية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أحدث ظهور لـ هنا الزاهد في فرنسا والجمهور يغازلها - صور
زووم

أحدث ظهور لـ هنا الزاهد في فرنسا والجمهور يغازلها - صور

من 665 لـ 805 ألف جنيه.. كيف تغيرت أسعار أريزو 5 بعد 3 زيادات متتالية
أخبار السيارات

من 665 لـ 805 ألف جنيه.. كيف تغيرت أسعار أريزو 5 بعد 3 زيادات متتالية
كيف يتعامل الشرع مع أطفال زنا المحارم ومرتكب الفاحشة بواقعة المنوفية؟
فتاوى متنوعة

كيف يتعامل الشرع مع أطفال زنا المحارم ومرتكب الفاحشة بواقعة المنوفية؟
إسبانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بتعليق الاتفاق التجاري مع إسرائيل
شئون عربية و دولية

إسبانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بتعليق الاتفاق التجاري مع إسرائيل
هدفه التاريخي.. صلاح يحصد جائزة جديدة في ليفربول
رياضة عربية وعالمية

هدفه التاريخي.. صلاح يحصد جائزة جديدة في ليفربول

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

كيف تحركت أسعار الذهب عالميا ومحليا خلال أسبوع؟
كواليس اتصال "متوتر".. ترامب يضغط على نتنياهو قبل إعلان مفاوضات لبنان