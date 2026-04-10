حل فريق عمل مسلسل "المداح: أسطورة النهاية" ضيوفا على برنامج "يحدث في مصر" المعروض على قناة "mbc مصر" احتفالا بنجاحه بعد عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2026.

وعن تقديم جزء سابع من سلسلة "المداح" قال مؤلف العمل أمين جمال: "احنا متفقين مع بعض أن حتى لو فيه جزء سابع ممكن ميبقاش ضمن مسلسلات رمضان 2027".

وقال بطل العمل الفنان حمادة هلال قال: "عادي لو موصلناش لفكرة، بس أتمنى المداح أعمل منه كتير، وأعمل منه فيلم كمان، لأن هو طبعا سينما".

كواليس "المداح: أسطورة النهاية"

تدور أحداث الجزء السادس من مسلسل "المداح" حول مواصلة صابر المداح حروبه التي يخوضها ضد الجن، ويسعى بكل عزمه إلى التغلب عليهم والتخلص من شرورهم كما اعتاد مسبقًا، كما تشهد حياته الشخصية العديد من التطورات المختلفة، ويشارك ببطولة المسلسل كل من فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، حنان سليمان، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، أحمد بدير، تأليف أمين جمال وشريف يسري، إخراج أحمد سمير فرج.

حمادة هلال على شاشة السينما

كانت آخر بطولات حمادة هلال على شاشة السينما بفيلم "شنطة حمزة" عام 2017.

تدور أحداث الفيلم حول نصاب محترف يقع في حب فتاة قوية الشخصية كانت تعمل هي الأخرى مع إحدى العصابات المشهورة بالنصب.

وشارك ببطولة الفيلم كل من يسرا اللوزي، أحمد فتحي، محمد ثروت، تأليف أحمد عبدالله، إخراج أكرم فاروق.

اقرأ أيضا:



ياسمين عبدالعزيز ترد على تصريحات طارق الشناوي الأخيرة عنها

عمرو سعد يكشف عن نصيحة الزعيم عادل إمام له.. ماذا قال؟



