قال بيان صادر عن شركة مصر للطيران، إنه في ضوء مستجدات الأحداث التي تشهدها المنطقة، وبالتنسيق مع سلطات الطيران المدنى المعنية بدول الخليج العربى، أعلنت الشركة بدء استكمال التشغيل التدريجي لبعض رحلاتها الجوية إلى كلٍ من (الشارقة، دبي، الرياض) بمعدل رحلة واحدة يوميا، ورحلتين يوميا إلى كلٍ من (أبوظبي، الدمام، عمان).

وأعلنت الشركة أنه اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 14 أبريل 2026 سيتم تشغيل رحلة واحدة يوميا إلي كلٍ من (أربيل، بغداد) بالعراق، أما بالنسبة للدول الآتية (الكويت، الدوحة، البحرين، بيروت) جاري استخراج التصاريح اللازمة مع السلطات المعنية وسوف يتم موافاة عملاء الشركة بالمواعيد الجديدة.

وأوضح البيان أنه فى حال وجود أي استفسارات يرجى من عملاء مصر للطيران الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر أو الرقم الأرضي 090070000، أو الرقم الدولي 97142306666+، أو الرقم الدولي 966122297777+، أو البريد الالكتروني[email protected]