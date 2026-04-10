شعبة المستوردين: تمديد ساعات الغلق حتى 11 مساءً ينعش المبيعات

كتب : دينا خالد

06:43 م 10/04/2026

أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار الحكومة بمدّ مواعيد غلق المحال التجارية من الساعة التاسعة مساءً إلى الحادية عشرة مساءً حتى نهاية الشهر، يعكس تبني الدولة لنهج مرن في إدارة الاقتصاد، بعيدًا عن القرارات الجامدة التي قد لا تراعي متغيرات السوق.

وأوضح أن القرار يستهدف تحقيق توازن دقيق بين ترشيد استهلاك الطاقة من جهة، وتنشيط الحركة التجارية وزيادة معدلات البيع من جهة أخرى، خاصة في ظل احتياج الأسواق لفترات تشغيل أطول لدعم حركة الاستهلاك.

وأشار بشاي، إلى أن إتاحة ساعات عمل إضافية تمنح التجار فرصة أفضل لتعويض تباطؤ المبيعات خلال فترات النهار، كما تسهم في جذب مزيد من المستهلكين، لا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة التي تدفع المواطنين للتسوق في ساعات المساء.

وأضاف أن مثل هذه القرارات تعكس وعيًا حكوميًا بطبيعة السوق المحلي واحتياجاته، مؤكدًا أن تحقيق التوازن بين كفاءة استخدام الطاقة واستمرار النشاط الاقتصادي يعد خطوة مهمة لدعم الاستقرار التجاري وتحفيز النمو.

