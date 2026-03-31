بنك نكست يحقق أرباحا بقيمة 3.17 مليار جنيه في 2025 لأول مرة

ويأتي هذا الأداء المتميز مدفوعًا بتطوير المنتجات، وإبرام شراكات استراتيجية، وتنفيذ خطة النمو الطموحة التي يتبناها البنك لتلبية احتياجات عملائه المتطورة، وفق بيان للبنك اليوم.

صافي الدخل من العائد يغذي الأرباح

وارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 29% ليصل إلى 5.03 مليار جنيه بنهاية السنة المالية 2025، مقارنةً بنحو 3.91 مليار جنيه بنهاية عام 2024.

كما ارتفع صافي الربح التشغيلي بمعدل سنوي بلغ 51% ليبلغ 7.44 مليار جنيه مصري خلال عام 2025، مدفوعًا بالنمو القوي في صافي الدخل من العائد، في ظل التوسع الملحوظ في المحفظة التمويلية وتحسين كفاءة توظيف الأصول.

نمو محفظة القروض

وقد ارتفعت المحفظة التمويلية قبل احتساب المخصصات بمعدل سنوي بلغ 58% لتصل إلى 51.31 مليار جنيه خلال عام 2025، مقابل 32.51 مليار جنيه في 2024. وجاء ذلك نتيجة نمو محفظة تمويل الشركات والمؤسسات والأفراد.

نمو محفظة الودائع

وعلى صعيد المركز المالي، بلغت ودائع العملاء 79.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بمعدل نمو سنوي قدره 17% مقارنة بـ 68 مليار جنيه بنهاية العام السابق، وهو ما يعكس ثقة العملاء المتنامية في البنك.

كما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 27% ليصل إلى 100.74 مليار جنيه، مقابل 79.42 مليار جنيه بنهاية العام السابق. فيما بلغ إجمالي حقوق الملكية 15.4 مليار جنيه بنهاية عام 2025، بمعدل نمو سنوي قوي بلغ 87%.