أعلن بنك البركة مصر توقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، لتقديم تبرع بقيمة 30 مليون جنيه لدعم تجهيز قسم العيادات الخارجية للأطفال في مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب الجديد بالقاهرة.

وشهد توقيع الاتفاقية حضور حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركة مصر، والدكتور حسنين إبراهيم، رئيس قطاع الرقابة والتدقيق الشرعي وعضو هيئة الرقابة الشرعية بالبنك، وشريف عزت، رئيس قطاع التسويق والاتصال المؤسسي. ومن جانب المؤسسة حضر كلاً من الأستاذة دينا الجزار، رئيس قطاع التطوير وجمع التبرعات بمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، وعمرو شاهين، مستشار التنمية والتطوير بالمؤسسة، وعدد من قيادات الطرفين.

من جانبه، قال حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركة مصر، إن تبرعنا بقيمة 30 مليون جنيه لدعم قسم العيادات الخارجية للأطفال يأتي امتدادًا لمسيرة تعاون طويلة، ويجسد قناعتنا بأن الاهتمام بصحة الأطفال هو استثمار في مستقبل المجتمع بأكمله. هذه المبادرة ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة، فالمسؤولية المجتمعية تشكل محورًا أساسيًا في استراتيجية بنك البركة مصر.

وأضاف أننا نعمل من خلالها على إحداث أثر مستدام يتجاوز الدعم المالي ليشمل تمكين المؤسسات القادرة على إحداث تغيير حقيقي في حياة الناس، بما يتماشى مع قيمنا المصرفية المتوافقة مع الشريعة والتي تضع الإنسان في صدارة أولوياتنا.

وقالت دينا الجزار، رئيس قطاع التطوير وجمع التبرعات بمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، إن هذا التبرع سيمكن المؤسسة من تقديم خدمات طبية متقدمة واستيعاب أعداد أكبر من المرضى الصغار، مما يضمن توفير أفضل سبل الرعاية الصحية المجانية لهم وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وهو ما ينعكس إيجاباً على حياة الأطفال وأسرهم.