أكد صندوق النقد الدولي في بيان أصدره اليوم أنه يتابع عن كثب التطورات في الشرق الأوسط- وسط الحرب الأمريكية الإيرانية.

وأشار إلى أنه لاحظ حتى الآن اضطرابات في التجارة والنشاط الاقتصادي، وارتفاعاً حاداً في أسعار الطاقة، وتقلبات في الأسواق المالية.

وأكد أنه لا يزال الوضع متقلباً للغاية، مما يزيد من حالة عدم اليقين السائدة في البيئة الاقتصادية العالمية.

ويرى الصندوق أنه من السابق لأوانه تقييم الأثر الاقتصادي على المنطقة والاقتصاد العالمي، إذ سيتوقف هذا الأثر على مدى اتساع نطاق النزاع ومدته.

وسيعمل الصندوق على تقديم تقييماً شاملاً في تقريرنا لتوقعات الاقتصاد العالمي لشهر أبريل، وفق البيان المنشور على موقعه اليوم.