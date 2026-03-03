إعلان

اضطرابات التجارة.. صندوق النقد الدولي: نتابع عن كثب التطورات في الشرق الأوسط

كتب : منال المصري

02:02 م 03/03/2026

صندوق النقد الدولي

أكد صندوق النقد الدولي في بيان أصدره اليوم أنه يتابع عن كثب التطورات في الشرق الأوسط- وسط الحرب الأمريكية الإيرانية.

وأشار إلى أنه لاحظ حتى الآن اضطرابات في التجارة والنشاط الاقتصادي، وارتفاعاً حاداً في أسعار الطاقة، وتقلبات في الأسواق المالية.

وأكد أنه لا يزال الوضع متقلباً للغاية، مما يزيد من حالة عدم اليقين السائدة في البيئة الاقتصادية العالمية.

ويرى الصندوق أنه من السابق لأوانه تقييم الأثر الاقتصادي على المنطقة والاقتصاد العالمي، إذ سيتوقف هذا الأثر على مدى اتساع نطاق النزاع ومدته.

وسيعمل الصندوق على تقديم تقييماً شاملاً في تقريرنا لتوقعات الاقتصاد العالمي لشهر أبريل، وفق البيان المنشور على موقعه اليوم.

