صندوق النقد يحدد مواعيد صرف 3.3 مليار دولار لمصر عبر مراجعتين في يونيو ونوفمبر

كتب : منال المصري

07:10 م 27/03/2026

كشف صندوق النقد الدولي عن مواعيد إجراء المراجعتين الآخيرتين السابعة والثامنة ضمن برنامج التسهيل الممدد لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، إلى جانب المراجعتين الثانية والثالثة لبرنامج المرونة والاستدامة البالغ 1.3 مليار دولار، وذلك تمهيدًا لصرف شريحتين بإجمالي 3.3 مليار دولار.

موعد المراجعتين

وأوضح الصندوق أن المراجعة السابعة ستجرى في 15 يونيو المقبل، تمهيدًا لصرف 1.65 مليار دولار، من بينها نحو 136 مليون دولار ضمن برنامج المرونة والاستدامة، وذلك بعد تنفيذ السياسات المتفق عليها بنهاية مارس.

كما أشار إلى أن المراجعة الثامنة والأخيرة سعقد في 15 نوفمبر، تمهيدًا لصرف شريحة مماثلة بقيمة 1.65 مليار دولار، تشمل أيضًا نحو 136 مليون دولار من برنامج المرونة والاستدامة.

الشريحة الخامسة والسادسة السابقتين

وأكد الصندوق أن حصول مصر على هاتين الشريحتين يظل مرهونًا بسرعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها.

وكان صندوق النقد الدولي قد وافق في فبراير الماضي على المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن البرنامج، ما أتاح لمصر الحصول على نحو 2.3 مليار دولار بشكل فوري، في إطار برنامج دعم الاقتصاد الذي تم توسيعه خلال عام 2024.

