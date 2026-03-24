سعر الدولار اليوم يقفز مقابل الجنيه خلال أول تعاملات البنوك بعد إجازة عيد الفطر

كتب : آية محمد

10:47 ص 24/03/2026 تعديل في 10:54 ص

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 10 قروش و26 قرشًا، بمنتصف تعاملات الثلاثاء 24-3-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 52.54 جنيه للشراء، و52.64 جنيه للبيع، بزيادة 25 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 52.4 جنيه للشراء، و52.5 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 52.55 جنيه للشراء، و52.65 جنيه للبيع، بزيادة 26 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 52.42 جنيه للشراء، و52.52 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 52.29 جنيه للشراء، و52.39 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

