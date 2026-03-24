تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس طارق الملا؛ لمناقشة 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية للتعاقد مع شركات محلية وعالمية؛ للبحث عن البترول والغاز، واستغلالهما في مناطق امتياز حيوية.

الصحراء الشرقية

ويتضمن جدول أعمال اللجنة مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "سي آي إس جاز إس إيه"، وشركة "أتن بتروليوم ليمتد"، وشركة "تييرا بتروليوم إل تي دي"؛ للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب خير بالصحراء الشرقية (ج. م. ع.).

وتناقش لجنة الطاقة مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة "وينترشال ديا نيل جي إم بي إتش" لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 152 لسنة 2004 والمعدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2015؛ للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة دسوق بدلتا النيل.

شمال الزعفرانة

ويتضمن جدول أعمال اللجنة مناقشة مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "كايرون زعفرانة بتروليوم كومباني إل تي دي" وشركة "أوشينير زعفرانة إل تي دي" وشركة "صحاري للزيت والغاز"؛ لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 168 لسنة 2018؛ للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شمال الزعفرانة بخليج السويس.

استغلال رأس بدران وخليج الزيت

وتناقش لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول؛ للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقتي رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس.

البحث عن البترول في بدر الدين

وتناقش اللجنة بمجلس النواب، مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "كايرون أويل آند جاز ليمتد"، وشركة "كابريكورن إيجيبت ليمتد"؛ للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة بدر الدين المندمجة بالصحراء الغربية (ج. م. ع).