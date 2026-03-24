ارتفعت أسعار اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 24-3-2026، مقارنة بتعاملات الأربعاء الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 60.84 جنيه للشراء، بزيادة 64 قرشًا، و61.17 جنيه للبيع، بزيادة 69 قرشًا.

بنك مصر: 60.84 جنيه للشراء، بزيادة 60 قرشًا، و61.17 جنيه للبيع، بزيادة 66 قرشًا.

بنك القاهرة: 60.84 جنيه للشراء، بزيادة 62 قرشًا، و61.17 جنيه للبيع، بزيادة 68 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 60.85 جنيه للشراء، بزيادة 61 قرشًا، و61.18 جنيه للبيع، بزيادة 67 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 60.88 جنيه للشراء، بزيادة 65 قرشًا، و61.23 جنيه للبيع، بزيادة 72 قرشًا.