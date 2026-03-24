ارتفعت أسعار 4 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 24-3-2026، مقارنة بمستواها الأربعاء الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.89 جنيه للشراء، و13.95 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 14.22 جنيه للشراء، و14.26 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني: 137.26 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و138.89 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.

سعر الريال القطري: 13.27 جنيه للشراء، و14.37 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردني: 73.2 جنيه للشراء، و73.99 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتي: 168.05 جنيه للشراء، بزيادة 3 قروش، و170.9 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش.