في إجازة العيد.. تفاصيل حدود التحويلات اللحظية بالجنيه عبر إنستاباي

كتب : آية محمد

02:11 م 23/03/2026

انستاباي

أصبحت خدمة إنستاباي للتحويلات اللحظية للأموال الأكثر استخداما بين العملاء لتحويل واستقبال الأموال سواء من داخل أو خارج مصر بالجنيه خاصة في أيام إجازة عيد الفطر.

وتقدم البنوك خدمة إنستاباي لتحويل الأموال مقابل خصم رسوم بعد أن قرر المركزي العمل بها قبل عامين.

ويعمل البنك المركزي على مواصلة ضخ استثمارات ضخمة في البنية التكنولوجية لإنستاباي بهدف الاستمرار في تحسين أداء الخدمة بعد الإقبال المتزايد على استخدامها.

حدود التحويلات اللحظية من "إنستاباي"


- الحد الأقصى لقيمة المعاملة: يبلغ 70 ألف جنيه.

- الحد الأقصى اليومي لقيمة المعاملات: يبلغ 120 ألف جنيه.

- الحد الأقصى الشهري لقيمة المعاملات: يبلغ 400 ألف جنيه.

كما يتيح المركزي للبنوك رفع حدود التحويلات اللحظية لتصل إلى مليوني جنيه يوميا بشرط ربطها بخدمة الإنترنت البنكي.

الخدمات المقدمة عبر الشبكة

من خلال شبكة المدفوعات اللحظية يمكن تنفيذ مختلف المعاملات المالية والغير مالية من خلال تطبيقات الهاتف المحمول المختلفة:

- ربط حساباتك لدى البنوك المختلفة على تطبيق هاتف محمول واحد.

- التحويل اللحظي لمختلف الحسابات والبطاقات والمحافظ الإلكترونية.

- طلب استقبال مبلغ محدد من عملاء المنظومة.

- الاستعلام عن الرصيد.

- الاستعلام عن كشف الحساب المختصر.

رسوم إنستاباي

- يخصم البنك 0.1% من إجمالي قيمة المعاملة بحد أدنى 50 قرشا وبحد أقصى 20 جنيها.

- الاستعلام عن الرصيد وكشف الحساب: يتم خصم 50 قرشا مع كل معاملة بعد أول 10 معاملات مجانا شهريا.

