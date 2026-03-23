البنوك تستأنف عملها غدا بمواعيدها الرسمية بعد انتهاء إجازة عيد الفطر

كتب : منال المصري

11:26 ص 23/03/2026

تفتح البنوك كافة فروعها غدا الثلاثاء في مواعيدها الرسمية للجمهور والموظفين في أول يوم عمل بعد إجازة عيد الفطر التي امتدت 5 أيام متتالية.

كانت البنوك أغلقت أبوابها من يوم الخميس إلى الاثنين بمناسبة إجازة عيد الفطر على أن تعود للعمل غدا الثلاثاء، وفق قرار البنك المركزي المصري.

مواعيد العمل الرسمية بعد رمضان

وتعود البنوك إلى مواعيد العمل الرسمية السابقة بعد انتهاء شهر رمضان من الساعة 8.30 صباحا إلى 3 مساء للجمهور، ومن الساعة 8 صباحا إلى 4 عصرا للموظفين.

يعمل في السوق المصرفي المصري 36 بنكا بعدد 5 آلاف فرع منتشرين على مستوى الجمهورية تقدم كافة الخدمات للعملاء.

