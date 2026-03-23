البنوك تستأنف عملها غدا بمواعيدها الرسمية بعد انتهاء إجازة عيد الفطر

تفتح البنوك كافة فروعها غدا الثلاثاء في مواعيدها الرسمية للجمهور والموظفين في أول يوم عمل بعد إجازة عيد الفطر التي امتدت 5 أيام متتالية.



كانت البنوك أغلقت أبوابها من يوم الخميس إلى الاثنين بمناسبة إجازة عيد الفطر على أن تعود للعمل غدا الثلاثاء، وفق قرار البنك المركزي المصري.

مواعيد العمل الرسمية بعد رمضان

وتعود البنوك إلى مواعيد العمل الرسمية السابقة بعد انتهاء شهر رمضان من الساعة 8.30 صباحا إلى 3 مساء للجمهور، ومن الساعة 8 صباحا إلى 4 عصرا للموظفين.

يعمل في السوق المصرفي المصري 36 بنكا بعدد 5 آلاف فرع منتشرين على مستوى الجمهورية تقدم كافة الخدمات للعملاء.