تراجعت ضغوط تعاملات الإنتربنك لشراء وبيع الدولار بين بنوك مصر بنحو 60% خلال الأسبوع الجاري إلى 1.56 مليار دولار مقابل نحو 3.9 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي.

متوسط تعاملات الإنتربنك الأسبوعية المعتادة يتراوح بين 750 مليون دولار و1.2 مليار دولار

الإنتربنك هي سوق داخلية بين البنوك المصرية يشرف عليها البنك المركزي لبيع وشراء الدولار لتلبية احتياجات التمويل

لماذا انخفضت ضغوط الدولار؟

انخفاض ضغوط الدولار في الإنتربنك بين بنوك مصر جاء بالتزامن مع تراجع خروج الأجانب ودخول بعض مستثمرين مجددا في أذون الخزانة المحلية المعروفة باسم "الأموال الساخنة".

عكس المستثمرون الأجانب والعرب بوصلتهم من صافي خروج للدخول لأول مرة منذ حرب أمريكا وإيران حيث سجل صافي شراء بنحو 3.57 مليار دولار في أدوات الدين المحلية المصرية المعروفة باسم "الأموال الساخنة" بالبورصة المصرية خلال تعاملات يوم الأربعاء.

وبدأ المستثمرون الأجانب عكس اتجاههم من صافي خروج من بورصة مصر إلى صافي دخول بداية من الخميس الماضي بعد أن وصل صافي الخروج نحو 6 مليارات دولار خلال أول أسبوعين الحرب.

تراجع الدولار

ساهمت عودة تدفقات المستثمرين الأجانب في تراجع الضغوط على الدولار مقابل الجنيه بدعم وفرة النقد الأجنبي.

متوسط سعر الجنيه المصري في بنوك مصر عكس اتجاهه الهابط مقابل الدولار وصعد 10 قروش خلال تعاملات الأسبوع الجاري، بعد أن هبط بنحو 4 جنيهات و42 قرشا خلال أول أسبوعين الحرب.

بحسب بيانات البنك المركزي المصري، فإن متوسط سعر الدولار تراجع إلى 52.29 جنيه للشراء و52.39 جنيه للبيع بنهاية تعاملات يوم الأربعاء آخر يوم عمل بالبنوك المصرية بمناسبة إجازة الفطر.