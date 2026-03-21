دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

18:00

الجيش الملكي

دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

21:00

الترجى الرياضي

الكونفيدرالية الأفريقية

شباب بلوزداد

21:00

المصري

الدوري المصري

المقاولون العرب

17:00

بتروجت

الدوري المصري

غزل المحلة

20:00

البنك الأهلي

تهديد زيزو وعودة الشناوي.. التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة الترجي التونسي

كتب : محمد خيري

12:08 م 21/03/2026

النادي الأهلي

استقر ييس توروب، المدير الفني لفريق النادي الأهلي المصري، على التشكيل الذي سيخوض به المواجهة المرتقبة أمام الترجي الرياضي التونسي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة الأهلي والترجي التونسي، في تمام التاسعة مساءً، حيث يسعى الأهلي لتحقيق الفوز وتعويض نتيجة الذهاب من أجل حسم التأهل إلى نصف النهائي.

وشهدت اختيارات المدرب استقرارًا كبيرًا في الخطوط الثلاثة، مع عودة التوازن لوسط الملعب بقيادة الثلاثي مروان عطية، وأليو ديانج، وإمام عاشور، إلى جانب قوة هجومية يقودها تريزيجيه.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الترجي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – هادي رياض – ياسر إبراهيم – يوسف بلعمري

خط الوسط: مروان عطية – أليو ديانج – إمام عاشور

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه – مروان عثمان – أشرف بنشرقي (أو أحمد سيد زيزو)

إيران تهدد الإمارات بضرب "رأس الخيمة": سنرد بقوة إذا استُهدفت جزرنا
"غطاء سحابي كثيف وأجواء باردة".. الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة تضرب هذه
وول ستريت جورنال: إيران تستهدف قاعدة دييجو جارسيا بصواريخ باليستية
الصحفيين تقرر تأجيل انعقاد جمعيتها العمومية لـ3أبريل
الأب يلحق بصغيريه.. المنوفية تودع 3 ضحايا في حادث اختناق الغاز يوم العيد

