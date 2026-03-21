رجال الشرطة شاركوا المواطنين الاحتفال بعيد الفطر المبارك بالعديد من الشوارع والميادين بمختلف محافظات الجمهورية وتوزيع الورود على المارة ومستقلى السيارات فى إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل الدور الاجتماعى بجانب الدور الأمنى فى كافة المناسبات والاحتفالات.

ولاقت المبادرة استحسان المواطنين لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الاحتفال بحلول عيد الفطر المبارك، ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على المبادرة التى تساهم فى تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين.