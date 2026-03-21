كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن تعديل نظام امتحانات شهر مارس لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية، والتي تضمنت أنباء عن عقد اختبار موحد يشمل جميع المواد الدراسية.

عدم صدور أي قرارات جديدة

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن ما يتم تداوله حول تطبيق امتحان مجمع لطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي خلال امتحانات شهر مارس عارٍ تمامًا من الصحة، مشددًا على أن الوزارة لم تصدر أي قرارات رسمية تتعلق بهذا الأمر.

استمرار الامتحانات بالنظام الحالي

وأضاف المصدر أن امتحانات شهر مارس ستُعقد وفق النظام المعمول به دون إدخال أي تعديلات، مع الالتزام بكافة الضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، بما يضمن تحقيق الاستقرار داخل المدارس وعدم إثارة القلق بين الطلاب وأولياء الأمور.

