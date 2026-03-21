تصوير – نادر نبيل:

شهدت حديقة الأزهر الشريف، اليوم السبت، إقبالًا ملحوظًا من الزوار في ثاني أيام عيد الفطر 2026، إذ حرصت العائلات على اصطحاب أطفالها للاستمتاع بالأجواء الاحتفالية والمساحات الخضراء.

ورصدت عدسات مصراوي هذه المشاهد المليئة بالبهجة والحيوية، منذ ساعات الصباح الباكر، إذ توافد المواطنون على الحديقة للاستمتاع بأجواء العيد، فيما انشغل الأطفال باللعب بالبالونات والتقاط الصور التذكارية قرب نافورة الحديقة، وسط أجواء احتفالية مميزة، وفق ما وثقته العدسات.

وتنوعت مظاهر الاحتفال في أول أيام العيد بين الحدائق العامة ومناطق وسط القاهرة، إذ شهدت كل من حديقة الأزهر والحديقة الدولية حضورًا كبيرًا من الأسر، فيما تحولت شوارع وسط القاهرة وكورنيش النيل إلى مساحات مفتوحة للترفيه والتصوير، مع انتشار زينة العيد وألعاب الأطفال.

