قالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحفي عبر زووم يوم الخميس إن آثار الحرب الأمريكية الإيرانية لا تزال محدودة نسبيا على مصر.

كانت مؤسسة فيتش العالمية أكدت في تقرير لها خلال الأسبوع الجاري أن مصر لن تتأثر بشكل مباشر بالحرب الإيرانية مؤكدة تمتع البنوك المصرية بمراكز قوية أكثر من ٢٠٢٢ خلال الحرب الروسية الأوكرانية.

سعر صرف الدولار

وأشارت كوزاك إلى أن مرونة سعر الصرف سمحت الجنيه المصري بامتصاص الصدمات الخارجية الواقعه عليه لاحتواء جزء من الضغوط الخارجية، إلى جانب الحفاظ على احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.

واضافت أن مصر تحاول تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على الانضباط المالي في ظل الضغوط، ودعم الفئات الأكثر احتياجاً عبر برامج إنفاق اجتماعي"

هبوط الجنيه

كان الجنيه هبط بنحو 10% مقابل الدولار خلال أول أسبوعين الحرب الأمريكية الإيرانية ليهبط إلى أدنى مستوى في تاريخه ليلامس مستوى 53 جنيها بسبب ضغوط خروج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين المصرية.

كانت مصر اتخذت عدة إجراءات لمواجهة تداعيات الصراع، حيث رفعت أسعار الوقود بين 14 و30%، وفرضت قيوداً على استهلاك الكهرباء لتخفيف الأعباء المالية، واتخذت قرارات تقشفية