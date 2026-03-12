إعلان

سعر الدولار اليوم يقفز مجددا مقابل الجنيه ويقترب من 53 جنيها خلال منتصف تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

11:13 ص 12/03/2026 تعديل في 11:54 ص

الدولار

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 4 بنوك كبرى، بقيمة تتراوح بين 46 و50 قرشًا، خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 4 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 52.41 جنيه للشراء، و52.51 جنيه للبيع، بزيادة 49 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 52.41 جنيه للشراء، و52.51 جنيه للبيع، بزيادة 49 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 52.42 جنيه للشراء، و52.52 جنيه للبيع، بزيادة 50 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 52.38 جنيه للشراء، و52.48 جنيه للبيع، بزيادة 46 قرشًا للشراء والبيع.

