انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بتعاملات الأربعاء الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 55.34 جنيه للشراء، بتراجع 85 قرشًا، و55.58 جنيه للبيع، بتراجع 1.07 جنيه.

بنك مصر: 55.3 جنيه للشراء، بتراجع 90 قرشًا، و55.53 جنيه للبيع، بتراجع 1.13 جنيه.

بنك القاهرة: 55.25 جنيه للشراء، بتراجع 94 قرشًا، و55.48 جنيه للبيع، بتراجع 1.17 جنيه.

بنك الإسكندرية: 55.25 جنيه للشراء، بتراجع 97 قرشًا، و55.48 جنيه للبيع، بتراجع 1.18 جنيه.

البنك التجاري الدولي: 55.34 جنيه للشراء، بتراجع 82 قرشًا، و55.58 جنيه للبيع، بتراجع 1.06 جنيه.