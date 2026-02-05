توجيه من محافظ الجيزة بشأن أماكن تجمعات مخلفات الهدم

عقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الأحياء لمناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.

وناقش "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الخميس، خلال الاجتماع، ملف منظومة النظافة وسبل الارتقاء بها مؤكدًا أهمية تبني حلول وأفكار غير تقليدية للنهوض بمستوى النظافة وتحسين المظهر الحضاري بمختلف الأحياء.

وكلف محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء بسرعة حصر أماكن تجمعات مخلفات الهدم والعمل على رفعها في أسرع وقت مع عرض المقترحات اللازمة لاستغلال تلك المواقع الاستغلال الأمثل بما يتماشى مع طبيعة كل منطقة وعدم السماح بإلقاء هذه المخلفات مرة أخرى حفاظًا على المظهر الحضاري.

ووجّه بضرورة رفع تجمعات القمامة أولًا بأول وتوفير صناديق قمامة للحد من تلك التجمعات مؤكدًا على ضرورة إلزام المحال التجارية وخاصة الكائنة بالشوارع الرئيسية بالتعاقد مع هيئة النظافة والتجميل ووضع صناديق قمامة أمام المحال بما يسهم في رفع المخلفات بانتظام وعدم إلقاءها بالطريق العام.

وشدد على رؤساء الأحياء بالتنبيه على نوابهم بضرورة التواجد الميداني على مدار اليوم لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة والارتقاء بالأداء في القطاعات المكلفين بها.

كما كلف بالتواصل مع أصحاب الأراضي الفضاء والتأكيد على إقامة أسوار بارتفاع لا يقل عن متر ونصف لمنع إلقاء المخلفات والرتش بها مع إمكانية استغلالها كساحات انتظار بما يحقق الاستفادة منها ويمنع تحولها إلى بؤر للمخلفات.

وطالب المحافظ، المواطنين، بالتعاون مع الجهاز التنفيذي وعدم إلقاء مخلفات القمامة في نهر الطريق والالتزام بالأماكن المخصصة لذلك دعمًا لجهود المحافظة في الحفاظ على النظافة والمظهر العام.

