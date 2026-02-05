إعلان

الداخلية تكشف تفاصيل واقعة "ملصق صل على النبي ولافتة العاشر"

كتب : علاء عمران

11:43 ص 05/02/2026 تعديل في 11:46 ص

ملصق صلي على النبي

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام شخصين بتثبيت ملصق "صلي على النبي" على لافتة بأحد شوارع مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وبالفحص، تبين أن اللافتة المشار إليها ليست لافتة مرورية كما أُشيع، وإنما لافتة إرشادية تابعة لجهاز المدينة.

كما أمكن تحديد الشخصين الظاهرين في مقطع الفيديو المتداول، وتبين أنهما شقيقان يقيمان بمحافظة الشرقية.

وبمواجهتهما، نفيا قيامهما بوضع أي ملصقات على اللافتة، مؤكدين أن الأمر اقتصر على التقاط صور بجوارها ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ملصق صلي على النبي الشرقية وزارة الداخلية

